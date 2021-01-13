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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء تقدير قيمه الأرض المنزوع ملكيتها لتطوير الطريق الدائري

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:52 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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بدأت الهيئة المصرية العامة للمساحة ممثلة في اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة القاهرة، الأربعاء، معاينة وتقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة لجزء من مشروع رقم 444 طرق تطوير وتوسعة الطريق الدائري فى المسافة من نفق الكاوتش حتى نفق "أم نادية" ناحية البساتين، تمهيدًا لعرضه على اللجنة العليا لتعويضات محافظة القاهرة طبقا لقوانين نزع الملكية، وبعد إجراء المعاينة على الطبيعة وإعداد التقرير المطلوب لصرف التعويضات.

يذكر أن الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، بالإضافة إلى مسئوليتها عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضريين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت في نزاعات الأهالي مع بعضهم البعض.

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