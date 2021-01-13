أمريكا تُشارك مع قبرص واليونان في تدريبات بحرية

أجرت القوات الخاصة اليونانية والقبرصية والأمريكية تدريبات مشتركة، اليوم الأربعاء، قبالة القاعدة البحرية، في خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية.وذكرت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، أنه تم تصميم هذه التدريبات لتعزيز سبل التعاون والتشغيل المتبادل بين قوات الدول الثلاث.وأشارت الصحيفة، إلى أن هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني هي التي نظمت هذه التدريبات.