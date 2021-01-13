إنشاء مستشفى بالجهود الذاتية بقرية في طنطا

قامت مجموعة شباب الخير بقرية منشأة جنزور التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية بجمع تبرعات لإنشاء صرح طبى بقريتهم، حيث جمعوا تبرعات من الأهالى وقاموا بشراء قطعة أرض لإقامة مستشفى لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.ويعد هؤلاء الشباب نموذج مشرف للاقتداء بهم، حيث عمل الشباب خلال فترة بسيطة بجمع التبرعات لإنشاء ذلك العمل الخيري.ودعا شباب وأهالى القرية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية لافتتاح المستشفى والوقوف على آخر المستجدات وتشجيع جميع الشباب على خوض تلك التجربة بقرى الجمهورية.