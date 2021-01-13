867 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 605 آلاف و416 شخصًا.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 1992 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 562 ألفًا و575 شخصًا بنسبة شفاء 92.9%.وأضافت أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و915 حالة وفاة.