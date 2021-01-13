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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يأمر ببدء التطعيم الجماعي ضد كورونا الأسبوع المقبل

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:47 م
بوتين
بوتين
وكالات
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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولين اليوم الأربعاء بفتح برنامج التطعيم للوقاية من فيروس كورونا أمام مزيد من المواطنين وبدء التطعيم الجماعي من الأسبوع القادم.

وبدأت روسيا، التي بها رابع أعلى حصيلة من الإصابات بكوفيد-19 في العالم، عمليات تطعيم على نطاق واسع الشهر الماضي.

وأدلى بوتين بالتصريحات في حديث للتلفزيون الرسمي.

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