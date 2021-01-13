بوتين يأمر ببدء التطعيم الجماعي ضد كورونا الأسبوع المقبل
الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:47 م
وكالاتطباعة
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولين اليوم الأربعاء بفتح برنامج التطعيم للوقاية من فيروس كورونا أمام مزيد من المواطنين وبدء التطعيم الجماعي من الأسبوع القادم.
وبدأت روسيا، التي بها رابع أعلى حصيلة من الإصابات بكوفيد-19 في العالم، عمليات تطعيم على نطاق واسع الشهر الماضي.
وأدلى بوتين بالتصريحات في حديث للتلفزيون الرسمي.
وبدأت روسيا، التي بها رابع أعلى حصيلة من الإصابات بكوفيد-19 في العالم، عمليات تطعيم على نطاق واسع الشهر الماضي.
وأدلى بوتين بالتصريحات في حديث للتلفزيون الرسمي.