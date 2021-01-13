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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تسجل 539 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:45 م
كورونا الكويت
كورونا الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء تسجيل 539 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات المصابين إلى 155 ألفًا و874 حالة، في حين لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند،في بيان اليوم، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس كورونا جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 48 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 11 ألفًا و567 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليون و359 ألفا و421 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة، و494 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 946 حالة، وحالات المصابين إلى 155 ألفا و335 حالة.

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