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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

كاني وماني.. عبارة فرعونية في مفردات الحارة المصرية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:45 م
الحارة المصرية
الحارة المصرية
يسرى أبو القاسم يكتب
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كثير ما نقول نحن المصريون "كاني وماني'' في حديثنا اليومي، دون أن نعرف أصل العبارة أو معنى مفرداتها، وفي السطور التالية نحاول التعرف على أصل هذه العبارة ومعناها.

أولا تقال هذه العبارة في وقت الثرثرة والكلام الكثير، لذا نقول فلان فضل يتكلم كثيرا وكاني وماني، ودكانة الزلاباني، يما يعني أي كلام بلا فائدة، أو رغى على الفاضي.

أما اصل العبارة فيعود إلى عصور الفراعنة، والكاني هو السمن البلدي أما الماني هو عسل النحل، وهى مفردات كانت تستخدم فء اللغة الديموطيقية أي النسخة الشعبية من اللغة الهيروغليفية، وكان الفلاحون المصريون حينما يريدون رفع شكوى إلى الحاكم، يلجئون إلى الكهنة كي يكتبوا لهم شكواهم التي تكون حقيقية أو كيدية، ومقابل ذلك كان الكهنة يحصلون منهم على الكاني والماني، أي السمن البلدي وعسل النحل.

ولأن الفلاح بطبيعته يحب الحكي ارتبط الحكي الكثير بكلمتي كاني وماني، أما دكانة الزلاباني فقد أضيفت حديثا وهذه طبيعة المصريين في "الألش"، بإضافة مفردات جديدة على العبارات القديمة، على سبيل المثل حين يسال شخص شخصا آخر "شفت اللي حصل فيقول حصل وطحينة" أى عسل وطحينة، أو قميص وجمعه، وهى مأخوذة عن خميس وجمعة.

ويقال إن التكملة بدكانة الزلاباني، التي جاءت بنفس الوزن أصلها سكندري حيث كان في أحد أحياء الإسكندرية دكان زلابية شهير فربطوا بين كاني وماني ودكانة الزلاباني، كما يقال المثل بصيغة أخرى كاني وماني ولا دكانة الزلاباني، ربما لأن الزلابية تصنع من السمن والعسل.

عموما كاني وماني عبارة شائعة تسمعها في الحارة المصرية بقصد الثرثرة، وهى تعادل عبارة لت وعجن المقصود بها التكرار، ولت وعجن تخص الخبيز في بدايته أثناء تقليب الدقيق بالماء وتقليبه مرارا وتكرارا حتى يتحول إلى عجينة يمكن استخدامها كرغيف خبز أو فطير أو غير ذلك كما تعادل عبارة كاني وماني في الصعيد عبارة يخض ويزبد، أى يقلب اللبن الرائب حتى يخرج منه الزبد وهى عمليه تحتاج إلى تكرار.

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