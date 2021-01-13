سنغافورة تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بينهم عامل أجنبي يعيش في سكن جماعي، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 58 ألفًا و984 إصابة.وأوضحت الوزارة وفقًا لما أوردته صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية اليوم الأربعاء أن 37 حالة بين الإصابات الجديدة كانت وافدة من الخارج وتم وضعهم قيد حجر صحي منزلي أو عزلهم لدى وصولهم سنغافورة.وأشارت إلى أن سنغافورة سجلت اليوم أول إصابة في مساكن العمال الجماعية منذ 15 ديسمبر الماضي، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا 29 بينهم 15 مصابًا توفوا لأسباب أخرى.