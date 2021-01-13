«المقاولين» يطرح مناقصة أعمال استشارية لربط الطرق بالفيوم الجديدة

طرح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الأعمال الاستشارية لتصميم وإعداد مستندات لتنفيذ طريق مباشر يربط بيم مدينة الفيوم الجديدة، إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة الفيوم، حيث يتم الحصول على كراسة والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها.وأوضح مقاولي التشييد، أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المال باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 2000 جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.وأضاف، أنه ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء 27 يناير 2021 بمقر الجهاز، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموفق 10 فبراير بمقر الجهاز مدينة الفيوم الجديدة، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية ف موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.