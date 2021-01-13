الصحة العالمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا وصلت إلى 50 بلدا

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بأن السلالة المتحورة من فيروس (كورونا) المستجد التي اكتُشفت لأول مرة في بريطانيا وصلت حتى الآن إلى 50 بلدا حول العالم.وأضافت المنظمة أن السلالة المتحورة الثانية المكتشفة في جنوب إفريقيا رُصدت حتى الآن في 20 بلدا، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.وأشارت الصحة العالمية أيضا إلى أن سلالة ثالثة "مثيرة للقلق" من الفيروس المسبب لمرض (كوفيد- 19) اكتُشفت في اليابان قد تؤثر على الاستجابة المناعية وتحتاج إلى مزيد من التحقيق بشأنها.ونوهت المنظمة إلى أنه "كلما انتشر فيروس SARS-CoV-2، زادت فرص تغيره"، مضيفة أن ارتفاع مستويات انتقال العدوى يعني أنه ينبغي توقع ظهور المزيد من السلالات المتحورة للفيروس.كانت بريطانيا وجنوب إفريقيا قد اكتشفتا مؤخرا سلالتين جديدتين لفيروس (كورونا) أسرع انتشارا وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس في البلدين، ودفع العديد من بلدان العالم إلى فرض قيود على حركة السفر مع البلدين خشية وصول السلالتين الجديدتين إليها.وأعلنت اليابان يوم الأحد الماضي أنها اكتشفت سلالة جديدة مختلفة تماما لدى أربعة مسافرين قدموا من البرازيل، لكنها قالت إنه لا يوجد دليل في الوقت الحالي على أن السلالة الجديدة أكثر عدوى، وتدرس ما إذا كانت قد تسبب أعراضًا مرضية شديدة وما إذا كانت مقاومة للقاحات.