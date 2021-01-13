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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقيب «التمريض»: كورونا إصابة عمل للعاملين بالمنشآت الصحية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:41 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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التقت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام تمريض مصر، باللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمناقشة وضع هيئة التمريض والاستحقاقات التأمينية التي يستحقها جميع العاملين بالمنشآت الصحية حال إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضحت محمود، أن قانون التأمين الاجتماعي اعتبر أي حالات وفاة للعاملين بالمنشآت الصحية بسبب إصابتهم بفيروس كرونا "وفاة إصابية "، حيث حدد القانون الأمراض المهنية الناتجة عن التعرض لعوامل ناتجة عن النشاط المهني ضمن الإصابات المهنية، ومنها العوامل الحيوية الأخرى المسببة للأمراض المعدية، مشيرة إلى قرار وزيرة الصحة باعتبار كورونا "مرض معدي".

وأشارت نقيب تمريض مصر إلى أنه حال حدوث أي حالات وفاة بالأطقم الطبية على جهة العمل إعداد تقرير حول الوفاة والتوجة إلى لجنة الأمراض المهنية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي تقوم بدورها بتحديد كون الوفاة إصابية من عدمه، وحال اعتبارها وفاة إصابية يتم التوجة بالتقرير إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاتخاذ ما يلزم نحو احتساب قيمة الاستحقاقات التأمينية، ومن ثم يتم التقدم بالمستندات المؤيدة لكون الإصابة بفيروس كورونا إصابة عمل للهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضافت نقيب التمريض، أنه في حالة الوفاة الإصابية يحصل المستحقين للمعاش على معاشين، الأول عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويحسب بحد أدنى 65% من أجر التسوية والمعاش الثاني عن تأمين إصابات العمل يحسب بواقع 80% من أجر التسوية.

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