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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

نيجيريا: ملياري دولار أمريكي للمرحلة الأولى من تطوير ميناء البحري

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:39 م
السلطات النيجيرية
السلطات النيجيرية
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أعلنت السلطات النيجيرية أن حكومة ولاية "أكوا إيبوم"، ستقوم بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمار حوالي 2.016 مليار دولار أمريكي في تطوير المرحلة الأولى من ميناء (إيبوم) البحري العميق، عقب منح المجلس التنفيذي الاتحادي، موافقته النهائية للحكومة الفدرالية لبناء الميناء.

وقال أكان أوكون، مفوض الدولة للتنمية الاقتصادية وميناء إيبوم البحري العميق -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إن الميناء سيجري بناؤه عملا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مضيفًا أن المرحلة الأولى من الميناء ستكلف 2.016 مليار دولار أمريكي حصة القطاع الخاص منها 60% و40% للقطاع العام.

وشدد على أن حكومة الولاية اتبعت عملية مناقصة مقبولة دوليا وشفافة في اختيار مقدم العطاء المفضل لتطوير الميناء.

وأفاد بأن المناقصة التي جرت العام الماضي، مرت بالعديد من الإجراءات وعمليات التقييم المطلوبة للتأهيل والتأكد من القدرة على إدارة الميناء، وقام بها واقترحتها اللجنة الوزارية المعنية بالمشروع وكذلك أعضاء اللجنة التنفيذية لتطوير الميناء.

ولفت إلى أن أفضل مقدم عروض لتطوير الميناء، هو التحالف الذي يدير بالفعل 21 ميناء في إفريقيا بما يظهر قدرتهم وخبرتهم التي تمكنهم من إدارة ميناء إيبوم البحري العميق.

وأكد أن تطوير الميناء من شأنه أن يحسن بدرجة كبيرة من إيرادات الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات بما في ذلك المجتمعات المحلية، خاصة وأنه من المتوقع أن تتلقى الحكومة عطاءات من حوالي 3 آلاف إلى 5 آلاف شركة لتقديم الخدمات للعمل في الميناء، كذلك من المتوقع عند اكتمال المرحلة الأولى من تطوير الميناء، توفير حوالي 300 ألف فرصة عمل.

وشدد أوكون مفوض الدولة للتنمية الاقتصادية وميناء إيبوم البحري العميق، على أن ميناء سيمثل إضافة قوية تدعم قدرة الموانئ في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بسرعة تخليص البضائع والشحنات، وأعرب عن أمله في تحقيق إنجاز كبير بحلول العام القادم، والعمل على ضمان رسو أول سفينة في الميناء بحلول عام 2023.


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