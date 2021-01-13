«مصر للطيران» تزين مطار القاهرة بتميمة كأس العالم

زينت شركة مصر للطيران صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي بتميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي ستقام بمصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.وقامت العلاقات العامة بشركة مصر للطيران بوضع شعار التميمة بصالة السفر والوصول بالمطار، فضلًا عن تزيين طائرات الشركة وأتوبيسات الشركة التي ستنقل الركاب والمنتخبات المشاركة في البطولة.ويواصل مطار القاهرة الدولي استقبال المنتخبات الدولية المشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد المقررة بداية من اليوم وحتى 31 يناير الجاري، حيث تم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية والتامينة لاستقبال الفرق المشاركة.وتعتبر مصر للطيران الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، حيث قامت بنقل العديد من المنتخبات الدولية والإفريقية خلال الأيام الماضية.