سلبية العينة ليست النهاية.. ماذا يفعل مصابي كورونا بعد التعافي؟

سمر: تناولت الفيتامينات لعدة أشهر بعد التعافي

• طبيب قلب: الحفاظ على التغذية السليمة وتناول الفيتامينات خطوات هامة بعد التعافي

• غيداء: مكثت في العزل المنزلي عدة أسابيع بعد التعافي

لا تنتهي رحلة مصاب كورونا مع الفيروس بمجرد ظهور نتائج التحاليل سلبية، ولكن هناك رحلة أكبر يخوضها المتعافون حتى تعود حياتهم لطبيعتها؛ فأجسادهم تظل ضعيفة ورغم سلبية التحليل إلا أن آثاره المرضية تظل في الجسد لعدة أسابيع قد تمتد لشهور، ويتبع المتعافين من الفيروس بروتوكولا خاصًا حتى تمر مرحلة التعافي بسلام."الدستور" تواصلت مع بعض المتعافين من الفيروس للوقوف علي كيفية قضائهم فترة الاستشفاء بعد التعافي، وتواصل مع طبيب لوضع روشتة الاستشفاء.سمر مصطفي، متعافية من فيروس كورونا، قالت إن ظهور نتائج التحاليل بسلبية الفيروس واختفاء أغلب الأعراض ليس معناه أن حياة المتعافي تعود لطبيعتها لأنه يظل يعاني من آثار سلبية كثيرة تتطلب منه استمرار المتابعة مع طبيب، وأوضحت رغم مرور ثلاثة أشهر على التعافي من إصابة متوسطة لم تصل إلى الرئة إلا أنني ما زلت محتفظة بنمط حياتي كما كنت مصابة كما طلب مني الطبيب.وتابعت أتناول نفس الفيتامينات التي كنت أتناولها وقت الإصابة وأضاف لي الطبيب علاج للسيولة عليها، ولا أخرج من المنزل إلا للضرورة لأن الإصابة الأولى لا تعني حصولي على مناعة منه، مشيرة "أحرص على تهوية غرفتي يوميًا وتناول طعام صحي".محمد سباعي طبيب قلب وأوعية دموية، قال إن المتعافي من كورونا يحتاج لعدة أشهر لإعادة تأهيل جسده ومنع حدوث تأثيرات سلبية عليه مثل الجلطات رغم التعافي، وأوضح أنه على المتعافين الحصول على أدوية السيولة لمنع تكون الجلطات ولكن بعد الرجوع لطبيب خاص، مشيرًا أن أدوية السيولة تمنع تجلط الدم التي قد تودي بحياة المرضى في دقائق.واستطرد الحفاظ على نمط غذائي صحي به الكثير من الخضروات والألياف عامل هام وشرب الكثير من الماء، بالإضافة إلى تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية.ونصح المدخنين المتعافين بضرورة الابتعاد عن التدخين، مشيرًا أن فيروس كورونا يهاجم الرئتين بنسبة 80٪ ويكون تأثيره سلبي أكثر على المدخنين التي تعاني الرئة لديهم من آثاره بالفعل.غيداء محمد، متعافية من فيروس كورونا، استمرت في العزل المنزلي رغم ثبوت تعافيها من الفيروس معمليًا، ولكن استمرت على بروتكول العلاج لعدة أسابيع بعدها واستمرت في العزل المنزلي.وقالت "بعد التعافي طلب مني الطبيب الذي كان يتابع حالتي أون لاين الاستمرار في تناول بروتوكول العلاج خاصة الفيتامينات مع عدم الاختلاط بمن حولي حتى تمر مرحلة الاستشفاء على خير".وتابعت حصلت لثلاثة أشهر على دواء للسيولة مع الفيتامينات وحرصت على تناول غذاء خالي من السكر والزيوت كما كنت في مرحلة المرض، مشيرة إلى أنه بعد التعافي ظلت تعاني من آلام شديدة في الجسم وعدم قدرتها على شم وتذوق أغلب أنواع الأطعمة، وبدأت حالتها تتحسن تدريجيًا.