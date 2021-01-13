تسجيل 175 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأشارت الوزارة، في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، إلى أنه تم تسجيل 156 حالة شفاء جديدة من الفيروس، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة، منوهة باستمرار تراجع الحالات الحرجة إلى 307 حالات.