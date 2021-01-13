وزير الخارجية اليوناني يبحث مع نظيره الإيطالي العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في روما اليوم الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون بين البلدين فضلًا عن التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط.وقال دندياس في تصريحات أوردتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، إن البلدين تربطهما علاقات وثيقة وهدف مشترك نحو اتحاد أوروبي أكثر قوة.وأشارت الصحيفة إلى أن دندياس سيتوجه إلى لشبونة لإجراء محادثات مع وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا.