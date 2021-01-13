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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يعلن قرب انتهاء محور الرحاب وإزالة أكبر بؤرة مخلفات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:50 م
محور الرحاب
محور الرحاب
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء عن قرب قرب الانتهاء من محور الرحاب وإزالة أكبر بؤرة مخلفات دامت لعشرين عاما بحى الضواحى، وذلك فى إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالأحياء وعلى رأسها الأحياء الأكثر كثافة سكانية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تماشيا مع خطة التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن محور الرحاب شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى بما يساهم فى إزالة المخلفات التى استمرت لعدة أعوام، لافتا أن أعمال التطوير جاءت بالتوازى مع أعمال إنشاء الميناء البرى الجديد وتطوير كافة الطرق المحيطة به بما يحقق الشكل الحضارى والتكامل فى أعمال التنمية بالمنطقة، موضحا أنه سيتم الانتهاء قريبا من كافة الأعمال تمهيدًا لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية المميزة بالضواحى.

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