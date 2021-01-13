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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قومي حقوق الإنسان» يناقش استكمال زيارات السجون

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:54 م
محمد فايق
محمد فايق
محمد الشريف
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عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، اجتماعه الدوري 87، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بتشكيله السادس وبحضور أمين عام المجلس.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتصلة بعمله الفني والإداري، حيث ناقش موضوعات حقوق الإنسان ومنها المتصلة بالسجون ومدى اتفاقها والمعايير الحقوقية، وتم التأكيد على ضرورة استكمال المجلس لزيارات السجون للتعرف على حالة السجناء وإيجاد حل لمشاكلهم واقتراح حلول لها للأجهزة المعنية، والتي تتفهم ما يقوم به المجلس في إطار مهامه.

وعلى المستوى الإداري، ناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بالانتقال إلى المقر الجديد.

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