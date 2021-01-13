استئناف على أحكام قضية اغتيال الحريري

قرر نورمن فاريل، المدعي العام في المحكمة الخاصة بنظر قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، استئناف الحكم الصادر على المتهمين الأربعة في القضية.وقالت المحكمة، في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "أودع نورمن فاريل، المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، إشعار استئناف أمام غرفة الاستئناف في المحكمة، زاعما تضمن حكم غرفة الدرجة الأولى الصادر في 18 أغسطس 2020 أخطاء في القانون وفي الوقائع".ووفق البيان، أكد المدعي العام أن هذا النوع من الأخطاء يبطل الحكم ويحول دون إحقاق العدالة، ويطلب المدعي العام من غرفة الاستئناف الموافقة على الاستئناف وإدانة من هم موضوع هذا الاستئناف.