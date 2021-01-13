شاب ينتحر بشنق نفسه في المحلة

انتحر شاب في العقد الثالث من العمر، اليوم الأربعاء، بشنق نفسه بحبل داخل منزله بقرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة، لمروره بأزمة نفسية.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارَا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه بقرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة.وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وللتأكد ما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه.وتبين من المعاينة العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر جثة هامدة وحول عنقة آثار حبل، وأقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية.