الحكومة الألمانية تعتزم تمويل مشاريع عن الهيدروجين بـ700 مليون يورو

تعتزم الحكومة الألمانية تعزيز دعم البحث العلمي في مجال الهيدروجين باستثمارات تبلغ حوالي 700 مليون يورو حتى عام 2025.وقدمت وزيرة البحث العلمي الألمانية أنيا كارليشيك اليوم الأربعاء ثلاثة مشاريع رئيسية من المقرر تمويلها بهذه المخصصات.وتم اختيار هذه المشاريع في إطار من مسابقة للأفكار وبحسب الوزارة، يشارك في هذه المسابقة أكثر من 230 شريكا من قطاع الاقتصاد والبحثالعلمي.ويدور المشروع الأول الأمر على وجه التحديد حول سلسلة إنتاج ما يسمى بالمحللات الكهربائية، وهي عبارة عن أجهزة تحول مواد مثل الماء إلى هيدروجين وأكسجين بمساعدة الكهرباء - ويفضل هنا استخدام الكهرباء الخضراء.وقالت كارليشيك إن الهدف هو جعل الشركات الألمانية "مورد للعالم"، مضيفة أن هذا المجال من الممكن أن يوفر فرص عمل كثيرة.ويهدف المشروع الرئيسي الثاني إلى توليد الهيدروجين عن طريق طاقة الرياح في البحر، والثالث إلى النقل الآمن للهيدروجين، على سبيل المثال عبر حاويات الضغط العالي أو أنابيب الغاز.