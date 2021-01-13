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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

978 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:33 م
مي الكيلة
مي الكيلة
أ ش أ
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 978 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزيرة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- إنه تم تسجيل 30 حالة وفاة و1670 حالة تعافٍ جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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