وزيرة الثقافة: محتوى قناة الثقافة في «يوتيوب» يشهد رواجا لافتا

قالت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن المحتوى المعروض على قناة وزارة الثقافة بموقع "يوتيوب" يشهد رواجا لافتا، ويؤكد رغبة الجمهور في الاطلاع على المخزون الفكري والفني للإبداع المصري، وأضافت أن الخدمة الثقافية الإلكترونية باتت أحد الوسائل الفاعلة لنشر التنوير خاصة في ظل استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن برنامج العروض يتميز بالثراء والتنوع ويضم كنوز ونوادر الابداع المصري التراثي والمعاصر.يشار إلى أن قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب تذيع مجموعة من العروض المتنوعة والنادرة، وذلك ضمن المبادرة الالكترونية الثقافة بين ايديك وتعرض في الثامنة مساء الخميس 14 يناير، أمسية عن دولة نيجيريا تأتى ضمن برنامج اعرف اهلك للتعريف بالثقافات الافريقية، وفى التاسعة مساء يذاع من عروض دار الاوبرا المصرية حفلا مسجلا لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، يتضمن باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية والعالمية بالإضافة الى عدد من الحان أغاني التراث يليها، حفلا لفريق مسار إجباري الذى يقدم عددا من اعماله الخاصة تتناول أحلام وطموحات وقضايا الأجيال الجديدة.وفى الثامنة مساء الجمعة 15 يناير تعرض أمسية نادرة من صالون الاوبرا الثقافي تستضيف النجم الراحل محمود ياسين ليروي محطات من مشواره الفني، كما يتناول أهم أعماله وذكرياته مع العديد من الشخصيات التي تركت تأثيرا في رحلته الإبداعية، يليه وفى العاشرة مساء العرض المسرحي زكي في الوزارة من انتاج البيت الفني للمسرح وتأليف لينين الرملي وإخراج عصام السيد وبطولة حسين فهمي، عمر الحريري، هالة فاخر، شعبان حسين، سامي مغاوري، ولقاء سويدان وتدور حول أستاذ جامعي يتولى موقعا وزاريا هاما ويحاول تصحيح الأخطاء التي يصطدم بها.كما يبث في الثامنة مساء السبت 16 يناير فيلما وثائقيا يروى ملامح المسيرة الفنية للنجمة ليلى طاهر من انتاج المركز القومي للمسرح ويأتي ضمن سلسلة ذاكرة الابداع التي توثق تاريخ عظماء المبدعين، وفى التاسعة مساء يذاع من عروض دار الاوبرا المصرية حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني يتضمن مختارات من اعمال الموسيقار الروسي العالمي تشايكوفسكي.