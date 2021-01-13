مؤسسة فاروق حسني تعلن جوائز المرحلة الثانية من مسابقتها

استكمالا لإطلاق جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، تعلن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون فتح باب الترشح لمسابقات جوائز الفنون - الدورة الثانية ٢٠٢١ فى مجالي التصويرالفوتوغرافي – العمارة، ‎وذلك اعتبارا من 15 يناير 2021.‎ويتم تقديم طلبات الترشح للدورة الثانية من جوائز الفنون لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، من خلال صفحة التسجيل في المسابقة على شبكة الإنترنت والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الرابط التالي (http:apply.faroukhosnyfoundation.org)‎وفيما يتعلق بمسابقة العمارة فقد تقرر أن تتاح المشاركات للمعماريين المصريين لمن لا يزيد عمرهم عن ٤٠ عامًا وتبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة ألف جنيه مقسمة كالتالي: ٥٠ خمسون ألف جنيه الجائزة الأولى، ٣٠ ثلاثون ألف جنيه الجائزة الثانية، ٢٠ عشرون ألف جنيه الجائزة الثالثة، وتضم لجنة تحكيم المسابقة كلا من: المهندس المعماري شهاب مظهر، ‎والمهندس الإستشارى محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى، والمهندس المعماري حاتم السعيد.‎أما مسابقة التصوير الفوتوغرافي فقد تقرر ‎أن تتاح المشاركات للمصورين المصريين لمن هم في سن 18 حتى 35 عامًا، وتبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة ألف جنيه مقسمة كالتالي: ٥٠ خمسون ألف جنية الجائزة الأولى، ٣٠ ثلاثون ألف جنيه الجائزة الثانية، ٢٠ عشرون ألف جنية الجائزة الثالثة، وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي، الفنان أيمن لطفي، الفنان عماد عبد الهادى، الفنان جلال المسري.‎جدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون كانت قد قررت زيادة عدد أفرع مسابقتها السنوية فى دورتها الثانية إلى 5 خمسة أفرع شملت (التصوير الرسم - النقد الفني التشكيلي – النحت – التصوير الضوئى – العمارة).‎وكان من المقرر أن تقيم المؤسسة معرضًا جماعيًا وحفلًا في مطلع العام الحالي لتوزيع جوائز أفرع التصوير والنحت والنقد الفني لكنها أجلت هذه الفاعلية اتساقا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات العامة والاحتفالات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.