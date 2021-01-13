رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مؤسسة فاروق حسني تعلن جوائز المرحلة الثانية من مسابقتها

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:26 م
فاروق حسني
فاروق حسني
جمال عاشور
طباعة
استكمالا لإطلاق جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، تعلن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون فتح باب الترشح لمسابقات جوائز الفنون - الدورة الثانية ٢٠٢١ فى مجالي التصويرالفوتوغرافي – العمارة، ‎وذلك اعتبارا من 15 يناير 2021.

‎ويتم تقديم طلبات الترشح للدورة الثانية من جوائز الفنون لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، من خلال صفحة التسجيل في المسابقة على شبكة الإنترنت والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الرابط التالي (http:apply.faroukhosnyfoundation.org)

‎وفيما يتعلق بمسابقة العمارة فقد تقرر أن تتاح المشاركات للمعماريين المصريين لمن لا يزيد عمرهم عن ٤٠ عامًا وتبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة ألف جنيه مقسمة كالتالي: ٥٠ خمسون ألف جنيه الجائزة الأولى، ٣٠ ثلاثون ألف جنيه الجائزة الثانية، ٢٠ عشرون ألف جنيه الجائزة الثالثة، وتضم لجنة تحكيم المسابقة كلا من: المهندس المعماري شهاب مظهر، ‎والمهندس الإستشارى محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى، والمهندس المعماري حاتم السعيد.

‎أما مسابقة التصوير الفوتوغرافي فقد تقرر ‎أن تتاح المشاركات للمصورين المصريين لمن هم في سن 18 حتى 35 عامًا، وتبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة ألف جنيه مقسمة كالتالي: ٥٠ خمسون ألف جنية الجائزة الأولى، ٣٠ ثلاثون ألف جنيه الجائزة الثانية، ٢٠ عشرون ألف جنية الجائزة الثالثة، وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي، الفنان أيمن لطفي، الفنان عماد عبد الهادى، الفنان جلال المسري.

‎جدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون كانت قد قررت زيادة عدد أفرع مسابقتها السنوية فى دورتها الثانية إلى 5 خمسة أفرع شملت (التصوير الرسم - النقد الفني التشكيلي – النحت – التصوير الضوئى – العمارة).

‎وكان من المقرر أن تقيم المؤسسة معرضًا جماعيًا وحفلًا في مطلع العام الحالي لتوزيع جوائز أفرع التصوير والنحت والنقد الفني لكنها أجلت هذه الفاعلية اتساقا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات العامة والاحتفالات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

محمد الباز يكشف سر اتهام أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

أيام زمان

اعتزال الفن ومحاولة الانتحار.. أزمات صعبة في حياة يسرا

عن الحشيش والمخدرات.. اعترافات نجيب محفوظ وخيري شلبي وسعيد صالح

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

مؤسسة فاروق حسني تعلن جوائز المرحلة الثانية من مسابقتها

ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

«ثقافة الجيزة» تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح