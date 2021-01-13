فتح مسجد النور بعد أسبوعين من إغلاقه

أعادت وزارة الأوقاف، فتح مسجد النور بالعباسية في القاهرة، اليوم الأربعاء، بعدما قررت إغلاقه منذ أسبوعين، لعدم التزام بعض المصلين بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد قرر في الـ 29 من ديسمبر الماضي إغلاق مسجد النور بالعباسية وساحته، وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين، مع خصم 10 أيام من كل إمام من أئمة المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد، بسبب عدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة والمصلى الشخصي.وشدد وزير الأوقاف على جميع رواد المساجد في كل المحافظات بالالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة التباعد الاجتماعى، لافتا إلى أن "الوزارة" ستكون مضطرة لغلق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية من كورونا.