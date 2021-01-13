«الغد»: ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس نجاح السياسات النقدية

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن ارتفاع الاحتياطي النقدى خلال الفترة الحالية وفى ظل جائحة كورونا والظروف الصعبة التى يمر بها العالم رسالة تبرز دقة وصواب القيادة السياسية في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وما تتخذه من خطوات وإجراءات، أيضا تؤكد قوة الاقتصاد المصرى وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد وتؤكد قوته وقدرته على تحمل الآثار السلبية وقدرة القيادة السياسية على إدارة وتحمل الأزمات.وأضاف موسى، في بيان اليوم، أن هذا الارتفاع يعكس نجاح السياسات النقدية ومبادرات البنك المركزي المصري لضبط إيقاع الاقتصاد، وانعكاس ذلك على الاحتياطي رغم وجود أزمة كورونا.وأعلن البنك المركزي المصري أن احتياطي النقد الأجنبى ارتفع ليسجل 40.062 مليار دولار بنهاية 2020 مقابل 39.2 مليار دولار في نوفمبر، بزيادة قدرها 840 مليون دولار وتسلمت مصر الشهر الماضي الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار.