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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسن الرداد ينهي فترة الحداد على والدته ويستأنف نشاطه الفني

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:23 م
حسن الرداد
حسن الرداد
دعاء عبد المقصود
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يستعد النجم حسن الرداد، للعودة لتصوير الحلقات النهائية من برنامج "إنت مين" والذي يعرض حاليا على شاشة شبكة "mbc"، وذلك عقب انتهاء فترة الحداد على والدته التي رحلت عن دنيانا منذ أيام.

فيما لم يحسم الرداد موقفه حتى الآن من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل من عدمه رغم قراءته لأكثر من سيناريو في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يبدأ حسن الرداد تحضيرات فيلمه السينمائى الجديد "تحت تهديد السلاح" الذي تعاقد عليه مؤخرا خلال الفترة المقبلة والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، تقدم دور البطولة أمام النجم حسن الرداد، الفنانة مي عمر وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيدًا لانطلاق التصوير بعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالعمل.

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