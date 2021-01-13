1917 إصابة جديدة و49 وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم عن تسجيل 1917 إصابة جديدة و49 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 385 ألفًا و750 حالة، وقد تعافى منها 359 ألفًا و692 حالة، بينما توفى 6868 حالة.وأضاف البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 2179 حالة منها 354 حالة في العناية المركزة.وأوضح البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في النمسا السفلى وبلغت 383 حالة، يليها فيينا 361، والنمسا العليا 302 حالة، وستيريا 296 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 59 حالة.