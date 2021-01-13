رئيس مجلس السيادة يتفقد القوات فى شرق السودان

وصل إلى ولاية القضارف (شرق السودان)، صباح اليوم الأربعاء، رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان؛ لتفقد القوات في الاتجاه الاستراتيجي الشرقي.وذكرت القوات المسلحة السودانية فى بيان، أن الزيارة تأتى ضمن جولة روتينية، لافتة إلى أن القائد العام يرافقه وفد عسكري برئاسة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.