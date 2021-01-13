الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل باستشهاد القديس بنيكاروس الفارسي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بذكرى استشهاد القديس بنيكاروس الفارسي.ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، تفاصيل واقعة استشهاد القديس بنيكاروس الفارسى، إلاّ أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وضعته ضمن قائمة قديسيها، ما استعدى ذكره بالقداس الإلهي صباح اليوم.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليًا، بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهى عيد الميلاد المجيد وعيد الختان الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.