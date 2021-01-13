تعيين مدير جديد لمركز «الجزويت» الثقافي بالإسكندرية

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تم تعيين مدير جديد لمركز الجزويت الثقافي الخاص بالرهبنة اليسوعية بشارع بورسعيد بالإسكندرية، هو الأب فرنسيس بركماير اليسوعي.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يقدم المركز خالص الشكر للأب فادي، على إدارته للمركز خلال الثلاثة أعوام الماضية؛ لما فيهم من خبرات ثقافية وإنسانية مُلهمة.