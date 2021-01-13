رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: 2.3 مليون يحتاجون إلى المساعدة فى أفغانستان

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:40 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
ا ش ا
طباعة
أعلنت الأمم المتحدة أن أعداد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدة في أفغانستان أصبحوا أكثر من 2.3 مليون مستفيد من المساعدات الإنسانية الذين تم استهدافهم منذ أربع سنوات.

وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني في أفغانستان يحتاجون إلى 1.3 مليار دولار لمساعدة 16 مليون أفغاني في حاجة إلى المساعدة لإنقاذ حياتهم.

من جانبه، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأطفال في أفغانستان يعيشون في أوضاع مقلقة، مضيفا أن الجوع آخذ في الارتفاع في البلاد، حيث فقد الأفغان سبل عيشهم في عام، وأن نحو نصف أفغانستان سوف تكون في حاجة للمساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة في عام 2021.

يذكر أن أفغانستان تضررت على مدى عقود من النزاع الدائر بها، بخلاف تأثرها بفيروس كورونا "كوفيد-19" وعوامل أخرى مثل الكوارث الطبيعية.

جدير بالذكر، أنه في 26 أغسطس، وقعت فيضانات مفاجئة في جميع أرجاء إقليم باروان الأفغاني، الأمر الذي أدى إلى جرف مئات المنازل ومقتل العشرات من الأشخاص وإصابة مئات آخرين، وقد تلقى ضحايا الفيضانات حزمة من المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي، الذي دعم المتضررين من خلال توفير ما يكفي من الغذاء لهم لمدة شهرين.

موضوعات متعلقة

حقيقة امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات المشاركين فى «ما يغلاش عليك»

التحريات تفضح محمد قمصان: كاذب واستولى على مبالغ مالية

إغلاق 25 ألف منشأة مخالفة لإجراءات مكافحة كورونا في 17 محافظة

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

الأشياء التي يجب أن تركز عليها العلامات التجارية في 2021

أيام زمان

اعتزال الفن ومحاولة الانتحار.. أزمات صعبة في حياة يسرا

عن الحشيش والمخدرات.. اعترافات نجيب محفوظ وخيري شلبي وسعيد صالح

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

«ثقافة الجيزة» تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح

استكمال المرحلة الثانية من «صنايعية مصر» بالإسماعيلية