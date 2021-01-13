الأمم المتحدة: 2.3 مليون يحتاجون إلى المساعدة فى أفغانستان

أعلنت الأمم المتحدة أن أعداد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدة في أفغانستان أصبحوا أكثر من 2.3 مليون مستفيد من المساعدات الإنسانية الذين تم استهدافهم منذ أربع سنوات.وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني في أفغانستان يحتاجون إلى 1.3 مليار دولار لمساعدة 16 مليون أفغاني في حاجة إلى المساعدة لإنقاذ حياتهم.من جانبه، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأطفال في أفغانستان يعيشون في أوضاع مقلقة، مضيفا أن الجوع آخذ في الارتفاع في البلاد، حيث فقد الأفغان سبل عيشهم في عام، وأن نحو نصف أفغانستان سوف تكون في حاجة للمساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة في عام 2021.يذكر أن أفغانستان تضررت على مدى عقود من النزاع الدائر بها، بخلاف تأثرها بفيروس كورونا "كوفيد-19" وعوامل أخرى مثل الكوارث الطبيعية.جدير بالذكر، أنه في 26 أغسطس، وقعت فيضانات مفاجئة في جميع أرجاء إقليم باروان الأفغاني، الأمر الذي أدى إلى جرف مئات المنازل ومقتل العشرات من الأشخاص وإصابة مئات آخرين، وقد تلقى ضحايا الفيضانات حزمة من المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي، الذي دعم المتضررين من خلال توفير ما يكفي من الغذاء لهم لمدة شهرين.