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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال على تعيين 36 مدرساً بعدد من كليات الجامعة

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:12 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال على تعيين 36 مدرسًا بعدد من كليات الجامعة.

وتضمنت القرارات في كلية الطب تعيين 15 مدرسًا وهم الدكتور أحمد محمد أحمد نصر، والدكتورة نور الهدى أحمد أحمد هريدى، الدكتورة أسماء محمد محمد محمود، والدكتورة مى محمد يوسف أحمد، والدكتورة علياء على يوسف موسى، إلى جانب الدكتور رامى محمد أحمد محمد، والدكتور شادى عبد الرحيم حسان محرم، الدكتور عمرو عبد الفتاح جابر محمود، الدكتورة إيمان محمد إبراهيم كامل، الدكتور أشرف محمد فريد رسلان، الدكتور محمد عمر محمد علي، الدكتور أيمن عبد الحكم بدوي محمود، وكذلك الدكتور أحمد علام عبد الحميد محمد، والدكتور محمد السيد محمود عبد الله، والدكتورة ندي عثمان عبد الحميد عثمان.

كما تضمنت القرارات تعيين 7 مدرسين بكلية الهندسة وهم الدكتور محمود حسنى محمود صغير، والدكتور طارق عبد العليم عبد الفتاح خالد، والدكتور مروان محمد زكى محمد، وكذلك الدكتور جمال عبد الناصر أحمد محمد، والدكتور محمد عبد الساتر سويفى عبد الرحيم، والدكتور آدهم مختار مصطفى محمد، والدكتور محمد جلال عثمان الجندي، كما تمت الموافقة على تعيين 5 مدرسين بكلية الآداب وهم الدكتورة زينب محمد هاشم سالم حسن، والدكتور عيون نافع عبد الموجود عبد نافع، الدكتورة آلاء محمد محسن علي، الدكتورة هاجر جمال الدين أحمد يوسف، والدكتورة أفنان عبد الرؤوف محمد محمد.

وفي سياق متصل أصدر الجمال عدة قرارات بتعيين مدرس واحد بعدد من الكليات وهم الدكتور معتز مصطفى على عبد النعيم بكلية العلوم، والدكتورأحمد عبد الرحيم ابراهيم صادق بكلية الطب البيطرى، والدكتورة مها نفادى عبد الحافظ أبو رحاب بكلية التمريض، والدكتورة آيات فاروق حسين بكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة مها حسنى محمد حماد بمعهد جنوب مصر للأورام، إلي جانب الدكتورة الزهراء أحمد إبراهيم عبد الله بكلية طب الأسنان، والدكتور محمد رفعت عبد الحليم بكلية الحقوق، والدكتور محمد مهران مهران حسني بكلية التربية الرياضية، والدكتور هيثم عبد الرحيم عز العرب بكلية التربية النوعية.

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