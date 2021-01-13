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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1453 إصابة جديدة و146 وفاة بكورونا فى الفلبين

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:32 م
كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1453 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و146 حالة وفاة ناجمة عنه.

وذكرت الوزارة أن حصيلة إصابات كوفيد-19 المؤكدة التي سجلتها الفلبين حتى الآن ارتفعت إلى 492 ألفًا و700 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 9 آلاف و699 حالة وفاة، وفقًا لما نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الوفيات الجديدة اليوم هو أعلى عدد يُسجل خلال يوم واحد منذ 14 سبتمبر من العام الماضي الذي شهد تسجيل 259 حالة وفاة، وأرجعت هذا الارتفاع إلى التأخر في الإبلاغ عن حالات وفاة حدثت خلال الأشهر الماضية.

كما أفادت وزارة الصحة الفلبينية بأن عدد المتعافين ارتفع إلى 458 ألفًا و523 شخصًا بعد أن تعافى من الإصابة 397 شخصًا آخر، فيما لا تزال هناك 24 ألفًا و478 حالة نشطة.

يذكر أن الفلبين تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

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