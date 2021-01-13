بطريرك الكاثوليك يترأس قداس السيامة الإنجيلية للشماس أمير عبدالمسيح

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهي الاحتفالي بالسيامة الدياكونية الإنجيلية للشماس أمير عبد المسيح، بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بعين شمس.شارك الصلاة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، والأب بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي للإيبارشية البطريركية، والأب بيشوي رسمي، مدير الكلية الإكلريكية، والأب كيرلس نظيم، الراعي، ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة الإكلريكيين والعائلة المحتفلة.