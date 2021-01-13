رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انطلاق الفيلم المكسيكي «المُدللات» في سينما زاوية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:11 م
فيلم المُدللات
فيلم المُدللات
حسن أمين
طباعة
بعد جولة من المشاركات والجوائز في المهرجانات الدولية، ينطلق الفيلم المكسيكي المُدللات للمخرجة أليخاندرا ماركيز أبيللا في سينما زاوية، حيث سيحصل الفيلم على ثلاث عروض على مدار الأسبوع القادم، سيكون العرض الأول يوم الأربعاء 13 يناير الساعة 7 مساءً، بينما سيعرض للمرة الثانية بوم السبت 16 يناير الساعة 7 مساءً، وللمرة الثالثة يوم الثلاثاء 19 يناير الساعة 7 مساءً.

حصد الفيلم العديد من الجوائز الدولية ومنها الجائزة الكبري من مهرجان فريبورغ السينمائي الدولي، وجائزة الجمهور من مهرجان ماكاو السينمائي الدولي، وثلاث جوائز من مهرجان مالاچا السينمائي أفضل فيلم لاتيني أميركي، أفضل سيناريو، أفضل مونتاج، كما شارك في عدة مهرجانات منها مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، مهرجان روما السينمائي الدولي، مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، مهرجان موريليا السينمائي الدولي، مهرجان مراكش السينمائي الدولي، مهرجان تالين بلاك نايتس الدولي بإستونيا، مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي، ومهرجان هونج كونج السينمائي.

تدور أحداث الفيلم في الثمانينات حول صوفيا المدللة والمتألقة بين صديقاتها بفضل ثروتها والتي تواجه انهيار مكانتها الاجتماعية مع تعرض المكسيك لأزمة اقتصادية كبيرة عام 1982، تحاول صوفيا الحفاظ على مظهرها الاجتماعي لكن السقوط محتم ومعه تدرك ما يفقد الانسان عندما تضيع الثروة. من إخراج أليخاندرا ماركيز أبيللا وتشاركها التأليف مونيكا ريفيلا، وبطولة إلسي سالاس، كاساندرا سيانغروتي، وباولينا جايتان، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في الوطن العربي.

أليخاندرا ماركيز أبيللا مخرجة مكسيكية ولدت في مدينة سان لويس بوتوسي، ونشأت في مكسيكو سيتي، درست الإخراج في مركز الدراسات السينمائية في كاتالونيا ببرشلونة، عُرض أول أفلامها القصيرة 5 Memories في أكثر من 140 مهرجان حول العالم، وشهد فيلمها الروائي الطويل الأول Semana santa في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي وشارك في عدة مهرجانات منها كارلوفي فاري ومهرجان South by Southwest، ويعد المُدللات هو ثاني أفلامها الطويلة.

موضوعات متعلقة

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

أيام زمان

طرائف عبد الوهاب وتوفيق الحكيم في مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لي زوج أسعده ويهنيني».. اعترافات سعاد حسني

اعتزال الفن ومحاولة الانتحار.. أزمات صعبة في حياة يسرا

عن الحشيش والمخدرات.. اعترافات نجيب محفوظ وخيري شلبي وسعيد صالح

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

الجمعية المصرية للرسوم المتحركة تعلن ورشة لتنفيذ العرائس

بروهلفتسيا تطرح لقاءات مع 11 فنانا عبر الإنترنت السبت

الفنون التشكيلية تطرح صالون الفن الخاص للمشاهدة الإلكترونية

كاني وماني.. عبارة فرعونية في مفردات الحارة المصرية