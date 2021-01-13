نصائح لسائقي السيارات مع زيادة الشبورة

حذرت الإدارة العامة للمرور من كثرة الشبورة خلال الأيام المقبلة مع التقلبات الجوية، وفي هذا السياق تقدم الدستور نصائح لسائقي السيارات خلال الشبورة.- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة وجعل النور الأمامى فى الوضع المنخفض، تجنبا لانعكاس الضوء ما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.- تأجيل الرحلات بالكامل لحين وضوح الرؤية.- زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والتى أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) والاسترشاد بالخطوط الأرضية.- السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.- استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيًا للغير.- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا.- استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج.- عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقا.- عند حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار، ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ30 مترا فى اتجاه السير مع استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.وتنسق إدارة المرور مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الأحوال الجوية، خاصة ظهور الشبورة الكثيفة على الطرق، وذلك للتعامل بتكثيف تواجد رجال المرور على الطرق أو إغلاق الطرق أو عمل تحويلات لمنع وقوع الحوادث.