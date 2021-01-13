رئيس حى البساتين يتفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء 100 باكية

تفقد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية بمشروع إنشاء 100 باكية بشارع الخمسين بجوار الورش لنقل أصحاب باكيات مساكن أطلس، وذلك لإنشاء نزلة من الطريق الدائري.وأوقف حي البساتين أعمال بناء مخالف بالمسافة الحرة بعمارة رقم 6 الشطر الثالث عشر زهراء المعادي تم إزالة المباني في المهد وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وبناء على تعليمات اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين تم أيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لسقف الدور الخامس بعد الأرضي بالقطعة رقم 4008 المعراج العلوي وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.