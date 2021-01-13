حادث خطير.. تفاصيل استهداف جرافة إسرائيلية على حدود غزة

أطلق قناص من داخل قطاع غزة المحاصر، الرصاص تجاه جرافة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، والقوات الموجودة على حدود القطاع.وصوب القناص نحو 4 رصاصات أصابت نافذة جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي، تحديدًا آلية هندسية "D9"، وكاد أن ينجح في قتل الجنود، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.ويحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحادث الخطير الذي وقع على حدود غزة، وما إذا كان إطلاق النار على الآلية الهندسية جاء بأمر من حركة حماس لمنع الجيش من دخول القطاع المحاصر.من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن إحدى دبابات الجيش، من الكتيبة 75، هاجمت موقعا لحركة حماس الفلسطينية، بقذيفة واحدة وذلك ردا على إطلاق قناث للنار من داخل غزة.وأشار إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، فيما لحقت أضرار طفيفة بالآلية الهندسية.