وزير البترول يوجه بالإسراع في التحول الرقمي بمعامل التكرير

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعيات العامة لشركتي العامرية لتكرير البترول والإسكندرية للبترول، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لاعتماد موازناتها التخطيطية للعام المالي المقبل 2021-2022.وأكد الملا، أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات التوسعات الإنتاجية والإحلال والتجديد وتطوير البنية الأساسية بمصفاتي تكرير العامرية والإسكندرية دعمًا لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج وتوفير منتجات بترولية عالية الجودة تتناسب مع متطلبات الاستهلاك بالسوق المحلية، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة تضافر الجهود والاستفادة المثلى من الخبرات المصرية المتميزة بشركتي إنبي وبتروجت، الأذرع الاستشارية والتنفيذية لقطاع البترول في إنجاز المشروعات المخططة، موجهًا بسرعة التنسيق للانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لإنجاز الأعمال بما يضمن سرعة تنفيذ الخطط الاستثمارية في التوقيتات المحددة.ووجه الملا بالإسراع في مشروعات التحول الرقمي بمعامل التكرير والتي تشمل نظام إدارة الموارد والأصول "ERP" لدعم اتخاذ القرار ونظام البرمجة الخطية لتحقيق الربط الرقمي لكافة انشطة ومصافي التكرير بما يسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية، مشددا على سرعة الانتهاء من مشروعات التوافق البيئي والعمل على مراجعة كافة الإجراءات في هذا الصدد، في إطار الالتزام بواجبات المسئولية البيئية لقطاع البترول، موجها بالاستمرار في برامج ترشيد أوجه الإنفاق والعمل على تعظيم الإيرادات من خلال أساليب مستحدثة، وبما لا يؤثر على التشغيل والإنتاج والتطوير، مشددًا على أهمية الالتزام بالحفاظ على السلامة الشخصية للعاملين من خلال المتابعة الدقيقة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي فيروس كورونا والتي تمثل أمرا بالغ الأهمية لمواجهة هذه الجائحة.واستمع وزير البترول لعرض تقديمي من رئيسي الشركتين حول ملامح الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل، حيث عرض الكيميائي علي بدر، رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، والمهندس محمد السيد صبحي، رئيس الإسكندرية للبترول، ملامح الموازنة التخطيطية لشركتيهما خلال العام المالي المقبل 2021-2022.