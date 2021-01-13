عدة قراءات.. ننشر التاريخ القبطي اليوم 2021

ينشر «الدستور»، التاريخ القبطي اليوم 2021، حيث تُتمم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، قراءات وطقوس اليوم القبطي الموافق 5 من شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية لعام 1737 للشهداء.وتقرأ الكنيسة عدة قراءات تأتي على النحو التالي:العشية: مزامير 18: 34 – 39 + متى 8: 5 - 13باكر: مزامير 68: 35،3 + لوقا 12: 4 - 12قراءات القداسالبولس: 2 كورنثوس 10: 1 - 18الكاثوليكون: 1 بطرس 4: 1 - 11الإبركسيس: اعمال 12: 25 - 13: 12السنكسار: استشهاد القديس اوساعينوس +استشهاد القديس بنيكاروس الفارسى+ نياحة البابا ثيؤدوسيوس الثاني+ نياحة البابا متاؤس الأولالإنجيل: مزامير 45: 3 – 4 + متى 12: 9 - 23