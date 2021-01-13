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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

عدة قراءات.. ننشر التاريخ القبطي اليوم 2021

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:09 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
جرجس صفوت
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ينشر «الدستور»، التاريخ القبطي اليوم 2021، حيث تُتمم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، قراءات وطقوس اليوم القبطي الموافق 5 من شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية لعام 1737 للشهداء.

وتقرأ الكنيسة عدة قراءات تأتي على النحو التالي:

العشية: مزامير 18: 34 – 39 + متى 8: 5 - 13
باكر: مزامير 68: 35،3 + لوقا 12: 4 - 12

قراءات القداس
البولس: 2 كورنثوس 10: 1 - 18
الكاثوليكون: 1 بطرس 4: 1 - 11
الإبركسيس: اعمال 12: 25 - 13: 12
السنكسار: استشهاد القديس اوساعينوس +استشهاد القديس بنيكاروس الفارسى+ نياحة البابا ثيؤدوسيوس الثاني+ نياحة البابا متاؤس الأول
الإنجيل: مزامير 45: 3 – 4 + متى 12: 9 - 23

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