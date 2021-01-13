تمهيدًا لإخلاء سبيلهما.. ترحيل «حنين ومودة» من سجن النساء

تحركت قوة أمنية من ترحيلات سجن النساء بالقناطر الخيرية، لنقل فتاتى «تيك توك» حنين حسام ومودة الأدهم، عقب إنهاء كل إجراءات إخلاء سبيلهما، بعد صدور حكم ببراءتهما فى التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في الشعب المصري.ومن المقرر أن يتم ترحيلهما لأقسام الشرطة التي ألقت القبض عليهمًا، وهما قسما الساحل والتجمع؛ لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل وبيان ما إذا كانت عليهما قضايا أخرى من عدمه، وسداد الكفالة.كانت قد قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ببراءة حنين حسام صانعة المحتوى على تطبيق "تيك توك" و3 آخرين، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهما بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهما بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية.كما قضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة بإلغاء حبس مودة الأدهم صانعة المحتوى على تطبيق "تيك توك"، وتأييد تغريمها 100 ألف جنيه.