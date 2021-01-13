اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية تُطلق البث المباشر الأسبوعي

يطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك والمتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم الأربعاء، البث المباشر لقناة المكتب الإعلامي الكاثوليكي، الساعة 12 ظهرًا، ويُعاد الساعة 9 مساءً.ويشتمل البث على 8 برامج هي: "كلمة اليوم - كلمات القديسة تريزة- تهنئة عيد الغطاس- عرفت اربي- صلاة التبشير الملائكي- خطوات يسوع- الحياة أيقونة- صلاة المشروع الرعوي".