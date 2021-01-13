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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل اجتماع محافظ بني سويف ورئيس الهيئة العامة للاستثمار

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:04 م
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاءاجتماعًا مع المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "بمقر الهيئة"والذي يأتي ضمن الجهود المشتركة والمتبادلة والتعاون المثمر بين المحافظة والجهات المعنية بملف الاستثمار، وفي إطار الخطة التي تتبناها المحافظة للنهوض بالقطاع وتحفيز وتشجيع تضافر كافة جهود الأطراف والجهات ذات الصلة.

واستعرض محافظ بني سويف ملامح ومحاور الخطة التي تتبناها المحافظة للنهوض بقطاع الاستثمار والتي ترتكز على مجموعة من الركائز أهمها تنفيذ خطوات جادة نحو تذليل معوقات وتحديات القطاع وحل مشاكل المستثمرين، ودعم التعاون البناء بين الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار والمستثمرين، وذلك تحقيقا لهدف الجميع شريك في الحلول والبدائل

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المحافظة أعدت إستراتيجية تنموية محلية عامة لاقت قبولًا من الدولة وتوجيهات بتعميمها على باقي المحافظات،حيث كان الاستثمار حاضرًا بقوة ومن أهم محاور الإستراتيجية التنموية.

لاسيما أن المحافظة تمتلك ميزات تنافسية في القطاع من حيث البنية التحتية والموقع الجغرافي المميز والعنصر البشري المتوافر بشكل جيد، خاصة مع الجهود المنفذة لتدريب وتأهيل العمالة السويفية لمواكبة تطورات القطاع الذي تمتلك فيه المحافظة 8 مناطق صناعية تحوى عدد من كبريات المصانع والشركات المحلية والعالمية

وأشار محافظ بني سويف إلى أن تلك الجهود تمثل خطوات عملية لتحقيق تكليفات رئاسة مجلس الوزراء،التي تضع ملف الاستثمار في مقدمة الأولويات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المتواصل لحشد كافة الجهود وتعزيز وتفعيل دور التعاون لكل أطراف منظومة الاستثمار في تحقيق تنمية اقتصادية تنعكس عوائدها على المجتمع

وتمت مناقشة عدد من الخطوات الهادفة لحل مشكلات وتذليل المعوقات الكاملة وصولًا لخطة مشتركة لحل المشكلات والمعوقات على المدى الآجل،وتم التنويه عن الزيارة الأخيرة لرئيس هيئة التنمية الصناعية، والخطوات والإجراءات التي تم الاتفاق خلالها، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية وحل المشكلات التي تواجه التوسع في الاستثمار بالمناطق الصناعية على أرض المحافظة.

وتم الاتفاق على عقد مؤتمر للاستثمار بمقر الهيئة خلال شهر فبراير القادم، وذلك للدفع بجهود المحافظة في سبيل تذليل كافة التحديات واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في دائرة بني سويف، حيث أعكد رئيس الهيئة على أن الأسلوب المتبع والخطة التي تتبناها المحافظة تمثل دافعًا ومحفزًا لتشجيع الشراكة والتعاون بين كل الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في القريب العاجل.

وأثنى رئيس هيئة الاستثمار على الخطوات الجادة التي تسعى إليها بني سويف، خاصة في مجال تذليل المعوقات والدفع بمشروعات تطوير والنهوض بالمناطق الصناعية، والذي يتسق مع رؤية الهيئة التي تسعى من خلققالها إلى تحفيز وتعزيز مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن الغبداية لذلك تكون بتشجيع المستثمرين من خلال تذليل المعوقات والقرب من المستثمرين والتعاون في حل مشكلاتهم بحلول فعلية وحسب الإمكانيات، بجانب الحلول والبدائل غير التقليدية.

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