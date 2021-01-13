منظمة حقوقية: على أمريكا تغيير مسارها عن سياسات ترامب

قال رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، إنه على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن العمل على استعادة مصداقية بلاده فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الداخل والخارج، وذلك بعد ما وصفه رئيس المنظمة الحقوقية بأربع سنوات من امتهان المبادئ الديمقراطية.وقال كينيث روث لـ"رويترز" قبل إصدار التقرير السنوي للمنظمة إن الرئيس دونالد ترامب استهان بحقوق الإنسان في الداخل وتفاوتت انتقاداته لسجلات الدول الأخرى في تلك الحقوق.وأضاف روث، المدير التنفيذي للمنظمة، أنه على بايدن الذي يتولى منصبه في 20 يناير الجاري، أن يجعل من حقوق الإنسان حجر زاوية فى السياسة الخارجية الأمريكية.