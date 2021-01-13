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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

طب الأزهر بأسيوط يجرى عملية جراحية نادرة لطفل العظم الزجاجي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:03 م
الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم أبو عميرة
إسلام أبوالمجد
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أجرى الدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب بنين جامعة الأزهر فرع أسيوط، وفريقه الطبي بإجراء عملية جراحية نادرة تعد الأولى من نوعها في مصر لإصلاح تشوه معقد في عضد الطرف الأيمن العلوى للطفل بلال "صاحب عملية العظم الزجاجي".

و تم خلال العملية إجراء إصلاح للتشوه في العضد عن طريق تقنية جديدة بواسطة المسمار النخاعي المتمدد الذاتي، مع مثبت خارجي للطفل الذي يعاني من حالة العظم الزجاجي، وهذه ليست العملية الأولى فقد سبق أن قام الدكتور إبراهيم أبو عميرة بإجراء أربع عمليات في الساقين والفخذين، ورئيس قسم جراحة العظام بطب الأزهر بأسيوط أول من استخدم هذا المسمار النخاعي في مصر.

وأوضح رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب بجامعة أسيوط، أن إجراء العملية يأتي في إطار رسالة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة لخدمة المجتمع برئاسة فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

وأكد "أبو عميرة" حرص أطباء جامعة الأزهر في أسيوط والقاهرة ودمياط على تخفيف الآلام وتضميد الجراح لجميع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية انطلاقًا من حرص القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على النهوض والارتقاء بصحة المواطن وسلامته، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

و ضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية كلًّا من: الدكتور إبراهيم أبو عميرة، والدكتورة حنان السيد، استشاري التخدير، والدكتور خالد أبو زيد، أخصائي جراحة العظام، وضم فريق العملية من التمريض كل من ولاء فهمي، وإيمان حلمي
طب الأزهر بأسيوط يجرى عملية جراحية نادرة لطفل العظم الزجاجي
طب الأزهر بأسيوط يجرى عملية جراحية نادرة لطفل العظم الزجاجي
طب الأزهر بأسيوط يجرى عملية جراحية نادرة لطفل العظم الزجاجي
طب الأزهر بأسيوط يجرى عملية جراحية نادرة لطفل العظم الزجاجي
طب الأزهر بأسيوط يجرى عملية جراحية نادرة لطفل العظم الزجاجي
طب الأزهر بأسيوط يجرى عملية جراحية نادرة لطفل العظم الزجاجي
طب الأزهر بأسيوط يجرى عملية جراحية نادرة لطفل العظم الزجاجي
طب الأزهر بأسيوط يجرى عملية جراحية نادرة لطفل العظم الزجاجي
طب الأزهر بأسيوط يجرى عملية جراحية نادرة لطفل العظم الزجاجي
طب الأزهر بأسيوط يجرى عملية جراحية نادرة لطفل العظم الزجاجي

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