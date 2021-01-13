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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2985 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا فى ماليزيا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:31 م
كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تسجيل 2985 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليشكل انخفاضًا طفيفًا في الإصابات مقارنة بتلك التي تم تسجيلها أمس التي بلغت 3 آلاف و309 إصابات.

وقال مدير عام وزارة الصحة الدكتور نور هشام عبدالله بحسب صحيفة (مالاي ميل) الماليزية اليوم الأربعاء إن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 144 ألفًا و518 إصابة، كما تم تسجيل 4 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات 563 وفاة، في حين تماثل 994 شخصًا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 111 ألفًا و578 متعافي.

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