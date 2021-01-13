محافظ أسوان: 85 مليار جنيه حجم استثمارات المحافظة.. ولدينا وفرة بالأكسجين في المستشفيات (حوار)

- هل سيتم تنظيم احتفال لعيد أسوان القومى في ظل تفشي كورونا؟

- ما عدد المشروعات التي سيتم افتتاحها بالتزامن مع عيد أسوان القومي؟

حدثني عن المشروعات التى تقام على أرض أسوان بمختلف قراها ومدنها ومراكزها؟

- ما تعليقك على شائعات نقص الأكسجين بالمستشفيات؟

- حدثنا عن استعدادات محافظة أسوان لبدء المرحلة الثانية لتعويضات النوبيين.. وعدد المستحقين والمقرات التي تم تجهيزها؟

- ما الجهود المبذولة لتكون أسوان جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل؟

- ما الخطة الزمنية لأعمال التطوير بالقرى التي تم اختيارها ضمن المبادرة الرئاسية.. وما مدى مساهمتها في رفع معاناة الأهالي؟

- ما استعدادات أسوان للموسم السياحى في ظل الموجة الثانية لكورونا؟

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلغاء مظاهر الاحتفال بعيد أسوان القومي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحا أن حجم الاستثمارات للمشروعات الجارية بالمحافظة تبلغ نحو 85.5 مليار جنيه، حيث تشمل 901 مشروع منها 487 مشروعًا بتكلفة 17.5 مليار جنيه تنفذها الوزارات المختلفة، بجانب 324 مشروعًا ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة باعتمادات 382،1 مليون جنيه، بالإضافة إلى حوالى 61،3 مليار جنيه استثمارات بالمشروعات القومية والعملاقة.وبالتزامن مع عيد أسوان القومي، أجرت ''الدستور'' حوارًا مع محافظ أسوان، حول الاحتفال بعيد أسوان القومي من عدمه، بالإضافة إلى استعدادات محافظة أسوان لبدء المرحلة الثانية لتعويضات النوبة، وحال مستشفيات العزل الصحي خلال الفترة الحالية.. وإلى نص الحوار:- على الرغم من أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أننا قررنا إلغاء أي مظاهر احتفالية للعيد القومي لهذا العام، وسيتضمن الفعاليات إيقاد الشعلة بمنطقة السد العالي، ووضع إكليلًا للزهور على النصب التذكاري في وسط حديقة درة النيل، وذلك بمناسبة اليوبيل الذهبي، ولمرور 50 عامًا على افتتاح السد العالي في عام 197‪1وجاء قرار منع أي مظاهر للاحتفالات بعيد أسوان القومي خلال هذا العام في إطار وقف أى تجمعات أو تزاحم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.بالتزامن مع عيد أسوان القومي بدأنا فى افتتاح العديد من المشروعات، حيث أنه خلال الأسبوع الماضى تم افتتاح مشروع إحلال وتجديد لوحة توزيع كهرباء فريال بتكلفة 35 مليون جنيه وهو ما سيساهم فى توفير التيار الكهربائى بشكل منتظم للعديد من المناطق.كما أن هناك العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوى باستثمارات تصل لنحو 1.2 مليار جنيه، وبالتوازى مع ذلك نواصل افتتاح سلسلة من المشروعات التنموية والخدمية منها على سبيل المثال لا الحصر فى مجال التطوير والتجميل ''مشروع تطوير واجهة مدينة أسوان''، والذي يشمل تطوير وتجميل ميدان المحطة وبلازا درة النيل، وأيضًا السوق السياحي القديم، حيث أنه سيتم افتتاحه في مع نهاية شهر يناير الحالي، ويتم العمل على قدم وساق لإنجاز المشروع على أكمل وجه ممكن.كما أن هناك مشروعات أخرى فى قطاعات الطرق والكبارى والصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والتموين والشباب والرياضة وغيرها الكثير بما يصب فى مصلحة المواطن الأسوانى.تبلغ حجم الاستثمارات للمشروعات الجارية نحو 85.5 مليار جنيه، حيث تشمل 901 مشروع منها 487 مشروعًا بتكلفة 17.5 مليار جنيه تنفذها الوزارات المختلفة، بجانب 324 مشروعًا ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة باعتمادات 382،1 مليون جنيه، بالإضافة إلى حوالى 61،3 مليار جنيه استثمارات بالمشروعات القومية والعملاقة، بجانب 167 مشروعا باستثمارات 733.6 مليون جنيه، فى إطار مشروعات تحيا مصر ومبادرة حياه كريمة، كما أن هذه المشروعات كان لها عدة أهداف أولها اقتحام التحديات والمشاكل المتراكمة لتوفير حياة كريمة لأهالى المحافظة، توفير فرص عمل مع زيادة دخل الأسر الأكثر إحتياجًا، ورفع مستوى جودة الخدمات الجماهيرية.نحن في أسوان لدينا اهتمام خاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بجائحة كورونا، حيث أننا شكلنا لجنة دائمة لمتابعة جميع الحالات حتى حالات العزل المنزلي يتم متابعتها، وأتابع بشكل يومي موقف الأكسجين ومدى توفره، وتوافر الأدوية بالمستشفيات.كما أن الأكسجين بمستشفيات العزل متوفر على الأقل 5 أيام موجودين، ودائمًا هناك استعواض كامل مستمر، ولدينا مصنع أكسجين في المنطقة الصناعية بالعلاقي، كما أنه تم زيادة إنتاجه على أساس أن يكون الأكسجين موجود بصفة دائمة.وبالنسبة للأهالي التي تتعامل مع العزل المنزلي، والمجموعات التي يتم تشكيلها لصالح المواطن الموجود بالعزل، فقد تم تخفيض أسعار أسطونات الأكسجين للعزل المنزلي، حيث أن سعرها أقل من 60 جنيهًا للأسطونة، وذلك بهدف التخفيف من أعبائهم.وأنصح الأهالي بأن يكون لديهم حرص للحفاظ على أنفسهم وأهلهم، وأن قرارات رئيس الوزراء بشأن فرض غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة هدفها الحفاظ علي صحة المواطنين، «احنا عاوزين نقول للناس نلتزم وناخد بالنا مش عاوزين يحصل في محافظة أسوان أي تفشي للمرضى ولابد من السيطرة عليه، ونصيحة لأهالي لو سمحتم نهتم بارتداء الكمامة».في بداية حديثي في هذه النقطة أحب أن أوجه شكري للرئيس عبد الفتاح السيسي، والوفاء بالوعد من رئيس الجمهوريه يؤكد أن الدولة المصرية ترى كل ما هو داخل الدولة على أقصى الحدود، حيث أن هذه التعويضات لم يكن أحد ينظر إليها منذ سنوات، إلا أن الرئيس بمجرد عرض ملف تعويضات النوبيين عليه اتخذ القرار بشأنها في نفس اليوم، وتم تشكيل اللجان وبدأنا في الإجراءات على الفور، وأمرت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف هذه التعويضات بعد مرور أكثر من 100 عام ظل هذا الملف متوقف.وبالفعل تم صرف تعويضات لـ6171 مستحقًا خلال المرحلة الأولى من إجمالى 11500 مستحق للتعويض، في حين أن تعويضات المرحلة الثانية تصل إلى 5329 مستحقا.وقد خصصنا 16 مقر ومنفذ لتلقي الطلبات من المستحقين والمستندات الثبوتية لهذه الطلبات، كما أن المقرات التى تم تحديدها موزعة بمقرات أحياء مركز ومدينة أسوان بالنسبة لتعويضات متضررى إنشاء وتعلية خزان أسوان والتقنين لتملك الأراضى المقامة عليها المساكن.وبالنسبة لتعويضات التقنين لتقرير حق الانتفاع بالجزر سيكون بمقر مبنى أملاك الدولة الخاصة بمنطقة المحمودية، فيما سيتم تخصيص 10 وحدات للتضامن الاجتماعي بقرى مركز نصر النوبة لصرف التعويضات السكنية والنقدية لمتضررى إنشاء السد العالى، بالإضافة إلى مقر أخر بالمراقبة العامة للتنمية الريفية بكوم أمبو وذلك لتعويضات الأراضى الزراعية.جارى الآن أعمال تطوير ورفع كفاءة 112 وحدة صحية و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة إجمالية 12،3 مليار جنيه، وبالتوازى تم تجهيز 122 موقعا لفتح الملفات الأسرية والفردية مما ساهم في إجراء الفحص الطبى لحوالى 98 ألف مواطن مع تسجيل أكثر من 790 ألف مواطن حتى الآن للتمتع بالتغطية الصحية الشاملة والانتفاع بالخدمات الصحية المتميزة وذات الجودة العالية فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.فى بداية الأمر بالنسبة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، فإنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تشمل 34 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات وباعتمادات 280،7 مليون جنيه.وجارى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروعا استهدفت تحسين معيشة 38 ألفا و626 أسرة باستثمارات 82.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزل وسقف، وبالتوازى جارى طرح مشروعات المرحلة الثانية والتى ستضم قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو، بجانب تنفيذ 53 مشروعا باعتمادات 198 مليون جنيه، فضلًا عن تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة.وبخصوص المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ 1500 قرية مصرية فإنه تم اختيار مركزى إدفو وكوم أمبو ضمن البرنامج الرئاسي، حيث سيتم تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة فى 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفي وذلك التعاون مع المجتمع المدنى.وتشمل الخدمات رفع كفاءة وإدخال شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والطرق والإنارة العامة والإسعاف ورفع المخلفات وتحسين البيئة، بجانب رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والشبابية، مشروعات التمكين الاقتصادى لخلق فرص عمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والدول المانحة مما سيساهم في تغيير وجه الحياه وتحسين مستوى معيشة حوالى 5،893 ألف نسمة من أهالى المركزين.تتم متابعة ومراقبة مستمرة بواسطة أجهزة المحافظة لجميع الفنادق السياحية الثابتة والعائمة السياحية للوقوف على مدى التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى موجته الثانية، وخاصة خلال هذه الفترة التى تشهد أجازة نصف العام الدراسى، كما يتم التعامل الرادع وتطبيق الغرامات والجزاءات فى حالة المخالفة لإتباع هذه الإجراءات للحد من أى أضرار.