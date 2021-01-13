وفاة 2427 عاملًا في تركيا خلال 2020

نشر مجلس الصحة والسلامة المهنية، تقريرًا عن جرائم العمل في تركيا خلال عام 2020، أشار إلى فيه إلى وفاة ما لا يقل عن 2427 عاملًا.وبحسب موقع "جمهورييت" التركي، أوضح التقرير أن الضحايا يعملون في مجال الزراعة والغابات، و31 % من الوفيات تم تشخيصها بالإصابة بفيروس كورونا.وشهد شهر ديسمبر زيادة كبيرة في عدد الموتي بين العمال، علاوة على أن 148 ضحية كانوا من النساء.وبين التقرير أن معظم الضحايا لم يكونوا أعضاء بالنقابات المهنية للعمال، ومن بين الوفيات كان هناك 48 عاملًا سوريًا، و28 عاملًا أفغانيًا، و5 من تركمانستان، و4 من جورجيا وأوزبكستان، ومن بينهم أيضًا عمال من أذربيجان وإيران وروسيا وأوكرانيا وبلغاريا والعراق ونيبال وباكستان.وسبق أن كشف تقرير مجلس الصحة والسلامة المهنية في تركيا عن وفاة 934 عاملًا في حوادث وجرائم العمل خلال الشهور الستة الأولى من عام 2020، ما يعني أن تركيا تشهد ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوفيات بين العمال.