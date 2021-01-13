«الكاثوليكية» تحتفل بالقديس هيلاريوس الأسقف ومعلم الكنيسة

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس هيلاريوس الأسقف ومعلم الكنيسة.و قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه وُلد في بداية القرن الرابع بمدينة بواتيه في فرنسا من أسرة وثنية، قبل الإيمان المسيحي بفضل قراءته للكتاب المقدس، وتزوج بامرأة فاضلة رُزق منها ابنة. وماتت بعد أن ارتقى درجة الكهنوت. فكرَّس ذاته لخدمة الله. وأشار على ابنته بالتَّرهُب.وأضاف " لفرنسيسكاني":"وفي سنة 350، انتُخِب أسقفـًا، خلفـًا للقدّيس مكْسَنْت، وفي سنة 359، حضر مجمعًا عقد في مدينة سلوقية، فقام فيه يدافع مدافعة الأبطال عن حقيقة العقيدة الكاثوليكيّة، وهو أوّل من أدخل الحياة الرّهبانيّة إلى الغرب. وأجرى الله على يده آيات باهرة وررحل في سنة 366. وأعلنه البابا بيوس التاسع معلمًا في الكنيسة".