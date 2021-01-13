«الكاثوليكية» تحتفل بالقديس هيلاريوس الأسقف ومعلم الكنيسة

«الكاثوليكية» تحتفل بالقديس هيلاريوس الأسقف ومعلم الكنيسة
الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:01 م
جرجس صفوت - مونيكا جرجسطباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس هيلاريوس الأسقف ومعلم الكنيسة.
و قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه وُلد في بداية القرن الرابع بمدينة بواتيه في فرنسا من أسرة وثنية، قبل الإيمان المسيحي بفضل قراءته للكتاب المقدس، وتزوج بامرأة فاضلة رُزق منها ابنة. وماتت بعد أن ارتقى درجة الكهنوت. فكرَّس ذاته لخدمة الله. وأشار على ابنته بالتَّرهُب.
وأضاف " لفرنسيسكاني":"وفي سنة 350، انتُخِب أسقفـًا، خلفـًا للقدّيس مكْسَنْت، وفي سنة 359، حضر مجمعًا عقد في مدينة سلوقية، فقام فيه يدافع مدافعة الأبطال عن حقيقة العقيدة الكاثوليكيّة، وهو أوّل من أدخل الحياة الرّهبانيّة إلى الغرب. وأجرى الله على يده آيات باهرة وررحل في سنة 366. وأعلنه البابا بيوس التاسع معلمًا في الكنيسة".
و قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه وُلد في بداية القرن الرابع بمدينة بواتيه في فرنسا من أسرة وثنية، قبل الإيمان المسيحي بفضل قراءته للكتاب المقدس، وتزوج بامرأة فاضلة رُزق منها ابنة. وماتت بعد أن ارتقى درجة الكهنوت. فكرَّس ذاته لخدمة الله. وأشار على ابنته بالتَّرهُب.
وأضاف " لفرنسيسكاني":"وفي سنة 350، انتُخِب أسقفـًا، خلفـًا للقدّيس مكْسَنْت، وفي سنة 359، حضر مجمعًا عقد في مدينة سلوقية، فقام فيه يدافع مدافعة الأبطال عن حقيقة العقيدة الكاثوليكيّة، وهو أوّل من أدخل الحياة الرّهبانيّة إلى الغرب. وأجرى الله على يده آيات باهرة وررحل في سنة 366. وأعلنه البابا بيوس التاسع معلمًا في الكنيسة".